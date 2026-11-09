В США Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) обязало производителей отдельных препаратов — агонистов рецептора глюкагоноподобного пептида-1 (GLP-1) — добавить в маркировку предупреждение о возможном повышении риска неартериитической передней ишемической нейропатии зрительного нерва (NAION), сообщает UPI.

Редкое заболевание глаз

NAION — редкое заболевание глаз, которое может вызвать ухудшение зрения на один глаз, а иногда — стойкую потерю зрения. Оно связано со снижением притока крови к передней части зрительного нерва.

Среди симптомов NAION FDA называет внезапную безболезненную потерю зрения на один глаз, которую человек может заметить после пробуждения. Также возможны затуманивание зрения или выпадение части поля зрения, в частности появление слепых пятен или туннельного зрения, искажение цветов и снижение центральной остроты зрения.

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Людям, заметившим такие симптомы, рекомендуют обратиться к медицинскому работнику. Факторами риска NAION могут быть курение, диабет, повышенное артериальное давление, апноэ сна, анемия и заболевания почек.

Каких препаратов касается требование

Агонисты рецептора GLP-1 имитируют действие естественного гормона, выделяемого кишечником. По данным FDA, этот гормон помогает контролировать уровень сахара в крови после еды и влияет на участки мозга, регулирующие аппетит и пищевое поведение.

Такие лекарства применяют для лечения диабета 2 типа, контроля массы тела, а также по другим причинам, в частности для снижения риска серьезных сердечно-сосудистых событий. Среди одобренных FDA препаратов — Byetta, Victoza, Trulicity, Saxenda, Xultophy, Soliqua, Ozempic, Rybelsus, Wegovy, Mounjaro, Zepbound и Foundayo.

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