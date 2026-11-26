Федеральная судья Дженнифер Л. Рошон в Нью-Йорке, США, отказалась продлить ограничения на политическую рекламу администрации президента Дональда Трампа, которая как минимум частично финансировалась за счет средств налогоплательщиков. Как сообщает The Independent, коалиция истцов не смогла убедительно доказать, что ролики и далее будут причинять неминуемый и непоправимый вред после выборов 3 ноября 2026 года.

Аргументы судьи

Иск в Нью-Йорке подала коалиция, в которую входит общественная надзорная организация Common Cause. Истцы просили установить долгосрочный запрет на рекламные ролики. В судебном документе Рошон отметила, что срочность предыдущих ходатайств о временных ограничениях была связана именно с промежуточными и местными выборами, которые уже состоялись.

Ролики начали транслировать в сентябре. Они были как минимум частично оплачены по контракту Министерства внутренней безопасности США на 20 млн долларов. Некоторые видео содержали подборки выступлений президента, упоминания о снижении налогов и поддержке правоохранительных органов. В одном из роликов использовали фрагмент рекламы президентской кампании Трампа 2024 года.

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Согласно описанию издания, в этом фрагменте Трамп идет по коридору, а за кадром звучит его предупреждение о «последней битве» против «глобалистов» и «поджигателей войны». Истцы утверждали, что ролики были незаконной государственной пропагандой, направленной на продвижение предвыборных посланий президента перед голосованием. Белый дом называл рекламу социальными информационными сообщениями.

Параллельное дело в Вашингтоне

Часть роликов также публиковали в социальных сетях администрации Трампа и на сайте Белого дома. Дальнейшая судьба рекламы зависит и от параллельного дела в Вашингтоне, где Демократический национальный комитет просит суд запретить администрации разрабатывать, распространять и транслировать эти материалы. Слушание по этому делу уже состоялось, но решение еще не принято.

Перед выборами судьи по обоим делам выдали временные запреты в отношении части рекламы. Временный запрет по делу демократов истекает на следующей неделе. По словам старшего юрисконсульта Democracy Forward Брэдли Жирара, команда продолжит добиваться рассмотрения нью-йоркского дела по существу, чтобы предотвратить повторение такой ситуации.

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