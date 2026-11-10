Федеральное расследование по вопросам женского здоровья в Австралии получило более 2 тысяч обращений от женщин, родителей и общественных активистов. Часть заявительниц рассказала о недостатке помощи после родов — от трудностей с доступом к консультантам по грудному вскармливанию до несвоевременной поддержки психического здоровья, сообщает ABC News.

Опыт матерей

Жительница Перта Морган заявила, что первые недели после рождения ее первого ребенка стали одними из самых сложных в ее жизни. По ее словам, она не высыпалась и получала противоречивые советы от акушерок по поводу грудного вскармливания. Ее дочь было трудно кормить, она недостаточно набирала вес, что вызывало значительный стресс.

Женщина сказала, что отсутствие поддержки заставило ее чувствовать себя забытой и истощенной, а также думать, что она не сможет иметь еще одного ребенка. После этого Морган прошла подготовку в качестве послеродовой доулы — специалистки, которая оказывает новым матерям эмоциональную, физическую и практическую поддержку.

Во время рождения второго ребенка ее опыт был значительно лучше после переезда из региональной Виктории в Перт. Там она получила больше поддержки и доступ к непрерывному сопровождению акушерок.

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Призыв к более широкой поддержке

Сенатор от Лейбористской партии Мариэль Смит, которая возглавляет расследование, заявила, что большое количество обращений свидетельствует о желании женщин быть услышанными. По ее словам, подобные истории поступают не только из Западной Австралии, но и из других регионов страны.

Педагог организации Newborn Mothers Джулия Джонс, которая работает в сфере послеродовой помощи два десятилетия, отметила, что матери часто остаются без поддержки, если у них нет состояния, требующего медицинского вмешательства. Она подчеркнула необходимость немедицинской помощи, эмоционального сопровождения и лучшего объяснения того, чего ожидать после родов.

Слушания в рамках расследования будут продолжаться по всей Австралии до конца года, а итоговый отчет должны представить в августе 2027 года.

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