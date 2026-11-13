Федеральные силы взяли города Тыграя, но бои продолжаются — BBC News

В Эфиопии федеральные силы установили контроль над Мэкэле и другими главными городами северного региона Тыграй после краткого вооруженного противостояния с Народным фронтом освобождения Тыграя (НФОТ). В то же время жители региона сообщают о продолжении боев в центральной, северной и северо-западной частях Тыграя, где применяются тяжелая артиллерия и беспилотники, пишет BBC News.

Боевые действия возобновились в конце сентября между НФОТ, который десятилетиями руководил регионом, и национальной армией Эфиопии. Предыдущая двухлетняя гражданская война в Тыграе официально завершилась в 2022 году. По сообщениям, в ходе нового конфликта погибли сотни людей, в том числе десятки — в результате ударов беспилотников и авиаударов.

Заявления сторон конфликта

Эфиопские правительственные чиновники и их сторонники заявляют, что война фактически завершилась, а следующей задачей является вытеснение сил НФОТ из региона. Советник премьер-министра Гетачоу Реда, который ранее был высокопоставленным чиновником НФОТ, заявил, что приоритетом должна стать стабилизация Тыграя.

Представитель НФОТ Микаэл Асгедом отверг утверждения о том, что группировка потерпела поражение, назвав отход из Мэкэле и других городов тактическим и стратегическим. По его словам, силы НФОТ готовят масштабное контрнаступление и уже осуществили атаки на эфиопские силы в нескольких районах.

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Опасения жителей и оценки аналитиков

Очевидцы возле города Шераро у границы с Эритреей сообщили об интенсивных боях с участием артиллерии и наземных сил. Источники, связанные с федеральной армией, утверждают, что операции против НФОТ продолжаются на севере Тыграя и в центральных горных районах, а возможности группировки постепенно ослабевают.

Аналитики по-разному оценивают перспективы конфликта. Кэмерон Хадсон считает, что НФОТ может вести партизанскую кампанию низкой интенсивности, однако не располагает достаточными ресурсами для широкомасштабной войны с федеральными силами. Эфиопский комментатор Яред Тибебу, напротив, допускает затяжное противостояние, ссылаясь на опыт НФОТ в длительной вооруженной борьбе.

Жители Мэкэле рассказывают, что после боев жизнь в городе не вернулась к норме: у людей ограничены средства даже на базовые нужды, а местный бизнес почти не работает. Жители региона говорят, что прежде всего стремятся к безопасности и возможности восстановить свою жизнь.

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