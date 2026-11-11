Федеральный суд Австралии отстранил Лиама Бейли от должности ликвидатора компании Hellyer Metals, владевшей долей в золотом руднике Hellyer на северо-западе Тасмании. Судья Шон Макелвейн обязал Бейли передать все связанные с ликвидацией документы Адаму Джонстону, которого назначил новым ликвидатором. Как сообщает ABC News, суд признал замену ликвидатора обоснованной и необходимой.

Сомнения в беспристрастности

Судья заявил, что возникли серьезные вопросы относительно беспристрастности Бейли. Он также обратил внимание на недостаточную активность ликвидатора после его назначения 22 января 2026 года. По оценке суда, Бейли не провел надлежащего расследования деятельности компании и обстоятельств одной из ее сделок, хотя имел доступ к значительному объему документов и финансовых ресурсов.

Ресурсная компания Goshawk Mining и инвестиционная фирма Saxby Capital обратились в суд, заявив об утрате доверия к ликвидатору и его беспристрастности. В то же время Hellyer Metals преследуют в суде с требованием возместить более 36 млн долларов ущерба в связи с неудачной бизнес-сделкой.

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Сделка со связанной компанией

Суд рассматривал сделку между Hellyer Metals и связанной с ней компанией Celestial Group. Судья Макелвейн отметил, что время проведения сделки, причастные к ней лица и ее последствия вызывают вопросы. По его словам, имеются первичные основания полагать, что Hellyer Metals могла быть лишена активов без ценного возмещения.

После этой сделки Goshawk Mining добилась решения Верховного суда о замораживании активов связанных с Hellyer компаний на 36,4 млн долларов. Суд также раскритиковал решение Бейли привлечь адвоката, известного Hellyer Metals, а также передать директорам компании проект предусмотренного законом отчета о ликвидации. Судья подчеркнул, что эти директора были тесно связаны со сделкой, требовавшей проверки.

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