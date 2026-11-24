В США федеральный судья Зия Фаруки закрыл дело против двух бывших сотрудников ФБР — Никки Флорис и Брэдли Бенавидеса, которых обвиняли в предоставлении Конгрессу ложных сведений. В письменном решении объемом 48 страниц судья раскритиковал администрацию президента Дональда Трампа и Министерство юстиции, сообщает The Independent.

Претензии судьи

Фаруки назвал это дело очередным в ряду, по его оценке, провалившихся и политизированных производств, в которых правительство спешило с выдвижением обвинений, однако впоследствии они рушились в суде. Он отметил, что преследование за ложные заявления может создавать риск злоупотреблений, поскольку такие обвинения потенциально могут касаться почти любого заявления федеральному должностному лицу, даже если оно было сделано не под присягой.

По мнению судьи, риск особенно высок, когда власти применяют такие производства против людей, которых считают своими оппонентами. Фаруки подчеркнул, что правительство не может бесконтрольно использовать этот инструмент, а верховенство права остается защитой от таких действий.

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Обстоятельства дела

Флорис и Бенавидес ранее работали специалистами по разведке в ФБР и информировали Конгресс об участии бюро в расследованиях в отношении Хантера Байдена. Каждому из них предъявили по одному обвинению в предоставлении Конгрессу ложных сведений. Директор ФБР Кэш Пател объявил об обвинениях месяцем ранее, однако дело не передавали на рассмотрение большого жюри.

Согласно решению Фаруки, власти не смогли получить обвинительное заключение большого жюри, а во время предварительного слушания не доказали наличие достаточных оснований для дальнейшего преследования. Судья также отметил, что производство против Флорис и Бенавидеса начали после публичного требования президента, что, по его мнению, свидетельствовало о недостатке независимости и беспристрастности от политических желаний администрации.

Адвокаты Никки Флорис заявили The Independent, что производство было поспешным, содержало ошибки и имело политическую мотивацию, поэтому его не следовало возбуждать.

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