Футбольная федерация Австралии продолжит оценивать ситуацию с безопасностью перед запланированным товарищеским матчем национальной сборной против Иордании в Аммане. Австралийская команда также должна сыграть с Катаром в Дохе 13 ноября, а матч в столице Иордании запланирован на три дня позже.

Как сообщает ABC News Australia, федерация будет предоставлять футболистам и сотрудникам команды своевременные обновления о ситуации с безопасностью, рекомендации по безопасности и оценки рисков. Генеральный директор организации Мартин Кугелер подчеркнул, что безопасность и благополучие игроков и персонала являются наивысшим приоритетом.

Игроки просили перенести матч

Профсоюз Professional Footballers Australia сообщил, что футболисты в основном высказались за перенос матча с Иорданией на другую дату или в другое место. В то же время поединок в Аммане пока не отменён и не перенесён. Индонезия ранее отменила собственный запланированный товарищеский матч в Иордании.

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Тренер Тони Попович объявил состав, в который вошли семь футболистов без матчей за национальную сборную. В заявку не попали капитан Мэти Райан, а также опытные Джексон Ирвайн, Милош Дегенек и полузащитник Эйден О'Нилл. Источник отмечает, что неизвестно, связаны ли их отсутствие с соображениями безопасности.

Обновлённый состав команды

Среди новых вызовов в сборную — защитник «Сентрал-Кост» Дизель Херрингтон, нападающий «Портсмута» Томас Уэддингем и полузащитник «Санкт-Паули» Сэм Кляйн. В команду также вернулись нападающий Даниэль Арзани, защитник Джанни Стеннесс, а также вратари Джо Гаучи и Том Гловер.

В составе произошло восемь изменений по сравнению с товарищескими матчами против Бразилии в сентябре. Эти встречи изначально должны были стать подготовкой к Кубку Азии, однако турнир в Саудовской Аравии перенесли с января на декабрь 2027 года из-за опасений по поводу безопасности. Попович отметил, что команда использует сбор для просмотра новых игроков и подготовки к отбору на чемпионат мира 2030 года и Кубку Азии.

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