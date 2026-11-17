Турецкий «Фенербахче Тарфин» 17 ноября дома обыграл французский АСВЕЛ со счетом 115:81 в матче 12-го тура Евролиги. Эта победа стала для команды восьмой в сезоне, сообщает Anadolu Agency.

Преимущество с первой четверти

Хозяева площадки быстро оторвались в счете — 15:5, а первую четверть завершили с преимуществом 32:12. В стартовой десятиминутке «Фенербахче» реализовал шесть из восьми трехочковых и четыре из пяти двухочковых бросков. Отрыв в 20 очков повторил клубный рекорд наибольшего преимущества после первой четверти в Евролиге, установленный в матче против «Баварии» в 2015 году.

Во второй четверти турецкая команда увеличила разрыв до 25 очков — 49:24 за четыре минуты до большого перерыва. АСВЕЛ сократил отставание в конце первой половины, однако на перерыв команды ушли при счете 54:39 в пользу «Фенербахче».

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25 очков Ларкина

После перерыва «Фенербахче» начал с рывка 9:0. Самым результативным игроком матча стал Шейн Ларкин, набравший 25 очков, из них 20 — в третьей четверти. На этом отрезке он реализовал пять трехочковых бросков из шести попыток, а команда набрала 35 очков и перед заключительной четвертью вела 89:61.

В четвертой четверти преимущество хозяев достигло 40 очков — 113:73. Для «Фенербахче» 115 набранных очков стали вторым лучшим показателем в истории клуба в Евролиге после 118 очков в игре с «Валенсия Баскет» в марте 2024 года. Джонни Джузанг оформил дабл-дабл — 15 очков и 11 подборов. В составе АСВЕЛ 19 очков набрал Матис Доссу-Йово, еще 14 записал в актив Эдвин Джексон. После матча «Фенербахче» имеет баланс 8-4, АСВЕЛ — 4-8.

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