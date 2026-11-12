В Австралии 64-летний фермер Скотт Гладмен уже 72 дня подряд плывёт по реке Дарлинг в штате Новый Южный Уэльс. Он намерен стать первым человеком, который проплывёт реку от начала до конца: маршрут от Бреваррины до Уэнтворта составляет 1650 километров. Гладмен и его команда уже преодолели более половины пути, сообщает ABC News Australia.

Маршрут более чем на три месяца

В рамках кампании Fight the Current фермер планирует преодолевать примерно 16 километров ежедневно, а всё путешествие должно продлиться чуть более трёх месяцев. Ранее Гладмен никогда не проплывал за один раз более восьми километров. В 2017 году ему установили три стента из-за проблем с сердцем.

По словам Гладмена, он не считает себя сильным пловцом, однако любит воду. Его жена Джордж рассказала, что не смогла отговорить мужа от этой идеи и решила поддержать его.

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Сбор средств для людей с неврологическими заболеваниями

Цель заплыва — сбор средств и повышение осведомлённости о болезни двигательных нейронов и болезни Паркинсона. Гладмен начал инициативу после того, как у его давнего друга Расса Уорлдла диагностировали болезнь Паркинсона, а у 36-летнего друга семьи Пэта Расселла — болезнь двигательных нейронов.

Кампании не хватает 15 тысяч долларов до целевой суммы в 150 тысяч долларов. Пожертвования делают и жители небольших поселений вдоль маршрута: в Лауте, где проживает около 70 человек, собрали 3700 долларов, а в районе Тилпы с населением примерно 40 человек — 4000 долларов.

Поддержка команды

Гладмена сопровождает сменная команда гребцов, водителей лодок и другого персонала. Один из помощников, Майк Бремерс, который ранее прошёл Дарлинг на каяке, следит за корягами и другими препятствиями в воде. Двоюродный брат пловца Брайан Гладмен отвечает за перевозку команды между лагерем и рекой.

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