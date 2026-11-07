Фермер Джордж Мутури из округа Киамбу в Кении развивает хозяйство Comfort Worms and Insects, которое перерабатывает органические отходы в вермикомпост, кормовые добавки для животных и жидкие биоудобрения для внекорневой подкормки. Его предприятие ежемесячно производит около 12 тонн вермикомпоста, а команда из пяти работников перерабатывает примерно три тонны органического сырья в неделю.

Как сообщает Nation Kenya, Мутури основал хозяйство в 2014 году. Сначала он разводил дождевых червей в качестве белковой добавки для собственной птицы и перерабатывал отходы фермы в компост. В 2016 году фермер начал работать с личинками чёрной львинки, получив первые яйца насекомых от Международного центра физиологии и экологии насекомых. По его словам, добавление личинок в рацион птицы сократило зависимость от коммерческих кормов на 40%.

Переработка отходов

Личинки чёрной львинки на ферме питаются органическими отходами, которые работники ежедневно собирают в торговых центрах и школьных кухнях возле деревни Кагаа. За несколько дней они превращают это сырьё в биомассу, используемую для производства кормов.

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Для вермикомпостирования хозяйство использует другое сырьё — коровий навоз и растительные остатки. Червей содержат в деревянных лотках в теплице. Мутури отметил, что для разложения органической массы требуется от шести до восьми недель, после чего готовый продукт собирают и просеивают. Крупные частицы возвращают в лотки для дальнейшей переработки.

Удобрения и корма

Предприятие фасует вермикомпост в мешки по 10, 30 и 50 килограммов. Цены составляют соответственно 600, 1500 и 2500 кенийских шиллингов. Среди покупателей — органические фермеры, производители саженцев и коммерческие экспортёры цветов. Фермер также изготавливает жидкий раствор из компостного экстракта для обработки растений.

Отдельным направлением стала азолла — водный папоротник, который выращивают в искусственных прудах глубиной около 30 сантиметров. Растение созревает примерно за три недели, после чего его можно собирать еженедельно или ежедневно в зависимости от площади водоёма. По словам Мутури, азолла используется как доступная белковая и минеральная добавка к кормам для птицы.

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