В Найроби, Кения, 29-летнего фермера Борнфейса Отиено Овино из округа Хома-Бей назвали Человеком года ООН в Кении. Его отметили во время мероприятий ко Дню ООН за работу, направленную на борьбу с бедностью, укрепление сельских общин и создание возможностей для молодежи и женщин.

Как сообщает Nation Kenya, Овино стал первым лауреатом этой награды в возрасте до 30 лет. Через компанию Bonifarm Enterprise Limited он развивает агроэкологию, устойчивое к климатическим изменениям земледелие и природоохранные инициативы.

Работа с общинами

Фермер сотрудничает с сельскими общинами, школами, церквями и организованными группами. По его словам, его программы охватили 12 674 фермеров, из которых 81% — молодые люди. Работа включает обучение, наставничество, предоставление сельскохозяйственных ресурсов и поддержку общественных предприятий.

Овино рассказал, что начал заниматься хозяйством на четверти акра земли, а затем расширил ферму примерно до 25 акров. В каждой общине, где он работает, фермер выделяет один акр под совместный проект: участники создают группы, управляют хозяйством и оставляют себе прибыль. Сейчас в таких инициативах участвуют 25 общин.

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Аквакультура и климатическая устойчивость

Овино популяризирует использование сертифицированных семян, эффективного орошения, комплексной защиты от вредителей и сохранения почв. Он продвигает эти подходы среди фермеров бассейна озера Виктория, где нестабильные осадки и изменения погоды влияют на сельскохозяйственные доходы.

По данным ООН, в рамках еженедельной программы для фермеров Овино передал более 500 тысяч мальков рыбы. Инициатива должна поддержать аквакультуру как источник дохода, занятости и продовольствия для общин вблизи озера Виктория.

Заместитель представителя структуры «ООН-женщины» в Кении Ден Базира заявил, что деятельность Овино сочетает сельское хозяйство с предоставлением услуг в общинах, создавая возможности для женщин и молодежи. Второе место в премии занял 26-летний регбист Кевин Векеса, который через проект Play Green привлекает внимание к загрязнению пластиком во время спортивных мероприятий.

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