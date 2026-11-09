Тридцать девять фермеров из пакистанской провинции Синд подали иск против немецкой энергетической компании RWE и производителя цемента Heidelberg Materials. Они требуют компенсации за ущерб, который, по их утверждениям, понесли в результате масштабного наводнения 2022 года. Истцы считают, что выбросы компаний, способствующие изменению климата, усилили ливни, из-за чего были уничтожены урожаи, скот и жилье.

Как сообщает The Local, иск не касается конкретной деятельности компаний в Пакистане. Фермеры обратились в суд в Германии, где расположены штаб-квартиры RWE и Heidelberg Materials. По оценке истцов, RWE ответственна за 0,68% мировых промышленных выбросов, а Heidelberg Materials — за 0,12%.

Потери после наводнения

Наводнение 2022 года охватило около трети территории Пакистана, унесло жизни 1700 человек и затронуло 30 миллионов жителей страны. Фермер Абдул Хафиз Хосо из района Джейкобабад рассказал, что после стихийного бедствия его семья осталась без средств к существованию.

Другая истица, землевладелица Мунавар Хатун, заявила, что вода затопила семена незадолго до сбора урожая пшеницы и лишила ее семью основного источника дохода. Фермер Абдул Халик Лагхари из округа Даду оценил свои потери, включая дом, 40 акров посевов и скот, в 14 тысяч долларов. По его словам, семья до сих пор не может вернуть долги.

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Позиция компаний

RWE и Heidelberg Materials назвали исковые требования необоснованными. Heidelberg Materials заявила, что ее деятельность соответствовала немецкому законодательству, а компании не должны нести ответственность по стандартам, применяемым ретроспективно.

В RWE заявили, что дело является очередной попыткой перенести требования климатической политики в немецкие суды. Компания также подчеркнула, что гражданская ответственность за выбросы углекислого газа противоречила бы ситуации, при которой государство разрешает и регулирует такие выбросы.

Иск будут рассматривать в гражданском процессе, который, по данным издания, может длиться годами. Он опирается на предыдущее дело перуанского фермера против RWE: его требование о компенсации отклонили, однако суды не исключили возможности привлечения крупных эмитентов к ответственности.

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