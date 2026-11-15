На юго-востоке Тайваня фермер Бану Исмахасан вместе с пожилыми родителями на протяжении десяти лет возрождает выращивание масличного проса — древней культуры коренного народа бунун. Растение почти исчезло с полей более 60 лет назад, когда рис стал доступнее, сообщает The Japan Times.

Семья выращивает просо в общине Буклаву в уезде Тайдун. Масличное просо, которое на языке бунун называется dill, является эндемиком Тайваня и встречается в дикой природе в горах. Исмахасан начал изучать эту культуру после того, как прочитал о ней в интернете: исследовал исторические документы и общался со старейшинами общины. Одна из них вспомнила, что в последний раз ела это зерно около полувека назад.

Культура на случай неурожая

Раньше бунун выращивали масличное просо рядом с лисохвостым просом, которое было их основной культурой. Масличное просо служило запасом на случай неурожая или стихийного бедствия. По словам Исмахасана, из одного семени может вырасти от 15 до 20 метелок, а стебли отрастают самостоятельно. Лисохвостое просо обычно образует одну метелку и требует нового посева после срезания.

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На ферме площадью 2,2 гектара масличное просо оказалось выносливее лисохвостого. Во время засухи, которая несколько лет назад продолжалась более 200 дней, оно оставалось зеленым, когда другие культуры увядали, рассказал фермер. По его словам, тайфуны, наводнения и вспышка ржавчинной болезни также не повлияли на эту культуру.

Семена сохраняют для будущего

Бывшая профессор Academia Sinica и специалистка по генетике растений Синь Юэ-и возглавила исследовательскую группу, которая обнаружила масличное просо в горах юго-восточного Тайваня. Согласно результатам ее исследований, защитное восковое покрытие семян позволяет растению расти без орошения, удобрений и пестицидов даже на малоплодородных почвах. Культура богата маслом, белком и минералами; ее можно использовать в питании людей и животных, а также в качестве топлива.

Семья Исмахасан собирает урожай дважды в год, однако привлечь других фермеров пока сложно. Выращивание требует значительных затрат ручного труда, а для потребителей масличное просо значительно дороже риса. Национальный центр генетических ресурсов сельскохозяйственных культур Тайваня хранит семена при температуре минус 18 градусов Цельсия, считая их генетическое разнообразие и способность к адаптации ценными в условиях будущих климатических изменений.

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