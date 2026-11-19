Гонщик Red Bull Макс Ферстаппен заявил, что доверяет Формуле-1 и Международной автомобильной федерации в вопросе проведения финальных этапов сезона в Катаре и Абу-Даби. Гран-при Катара запланирован на 27–29 ноября, а Гран-при Абу-Даби — на 4–6 декабря; в настоящее время оба этапа должны состояться.

Как сообщает Sky Sports, Формула-1 ранее отменила запланированные на апрель гонки в Бахрейне и Саудовской Аравии. После Гран-при Сан-Паулу 8 ноября организаторы также отказались от резервного плана провести финальную гонку сезона в Италии.

Позиции Ферстаппена и Леклера

Во время медиасессии перед Гран-при Лас-Вегаса Ферстаппен сказал, что не располагает всей информацией и полагается на выводы F1 и FIA. В сентябре он высказывался против завершения сезона на Ближнем Востоке, однако теперь заявил, что доверяет этим организациям принять правильное решение.

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Пилот Ferrari Шарль Леклер назвал ситуацию сложной, но также выразил доверие к действиям FIA. По его словам, федерация серьезно относится к безопасности всех участников, а в Катар он приедет, если там будет безопасно.

Заявления Расселла и Норриса

Джордж Расселл из Mercedes, являющийся директором Ассоциации гонщиков Гран-при, сказал, что этот вопрос находится вне компетенции организации пилотов. Он отметил, что знакомые, живущие в регионе со своими семьями, заверили его в собственной безопасности.

Ландо Норрис сообщил, что перед этапами в Катаре и Абу-Даби планирует посетить свадьбу друга в Бахрейне. В то же время он подчеркнул, что больше обеспокоен безопасностью болельщиков и сотрудников команд. Sky Sports также пишет, что в минувшие выходные была атакована военная база США в Бахрейне, а хуситы в Йемене продвигаются в войне против поддерживаемого Саудовской Аравией правительства страны.

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