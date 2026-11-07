Ферстаппен будет стартовать последним в Сан-Паулу — Sky Sports News
В Бразилии Макс Ферстаппен будет стартовать с последней позиции в стартовой решётке из 22 болидов в воскресной гонке Гран-при Сан-Паулу, сообщает Sky Sports News. Пилот Red Bull получил штраф после установки трёх различных новых компонентов двигателя.
Штрафы для Ferrari
Пилоты Ferrari Льюис Хэмилтон и Шарль Леклер также потеряют по 10 позиций на старте. Оба использовали пятый двигатель внутреннего сгорания в этом сезоне — на один больше, чем разрешено правилами.
Штраф на этапе также получил Джордж Расселл из Mercedes. Его наказание составляет потерю пяти позиций на стартовой решётке.
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Борьба за титулы
Двойной штраф Ferrari улучшает шансы Mercedes выиграть Кубок конструкторов уже в воскресенье. Команда станет чемпионом, если наберёт как минимум на три очка больше соперников.
Ферстаппен, Хэмилтон, Расселл и Леклер борются за второе место в личном зачёте. За четыре гонки до завершения сезона их разделяют 16 очков. Во время воскресного Гран-при прогнозируют дождь.