Fervo увеличила законтрактированную выручку до $11,9 млрд — TechCrunch

Геотермальная компания Fervo, реализующая проекты в штате Юта, США, сообщила о росте объёма законтрактированной выручки до $11,9 млрд. Это на $4,7 млрд больше, чем в предыдущем квартале, когда показатель составлял $7,2 млрд, сообщает TechCrunch.

Проект для Google в Юте

Fervo планирует до конца 2028 года завершить строительство геотермальной электростанции мощностью 396 МВт для Google. Ранее в этом году компания подключила к сети свою первую электростанцию мощностью 100 МВт.

Оба проекта реализуются на площадке Cape Station в штате Юта. Потенциал этого ресурса может достигать 8,4 ГВт электроэнергии, хотя ранее эксперты оценивали его примерно в 4 ГВт.

Проект Google, который теперь называется Cape Google 400, будет подключён к электросети. Сооснователь и генеральный директор Fervo Тим Латимер заявил, что это позволит Google потреблять электроэнергию по соглашению или продавать её другим покупателям, если компания ещё не будет готова её использовать.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Бурение и стоимость мощностей

Новые скважины Fervo являются более глубокими и горячими и способны вырабатывать до 15 МВт валовой мощности каждая. Компания объединяет несколько скважин в модули GeoBlock: первый завершённый модуль выработал 33 МВт, тогда как последние достигли 50 МВт. Их размер рассчитан на потребности типичного зала дата-центра.

По итогам квартала операционный убыток Fervo составил $43,7 млн. В то же время компания располагала $1,9 млрд денежных средств и их эквивалентов, а её долгосрочный долг составлял $301,6 млн.

Fervo также сообщила о снижении стоимости строительства: первая фаза Cape Station стоила $7 000 за киловатт мощности, а стоимость проекта для Google составила $5 500 за киловатт. Долгосрочная цель компании — снизить этот показатель до $3 000 за киловатт.

Читай нас в