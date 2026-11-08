Со 2 по 6 ноября кинотеатр Metropolis в районе Мар-Михаэль в Бейруте, Ливан, принял 3500 посетителей 20-го Международного фестиваля короткометражного кино Beirut Shorts. Как сообщает The National, мероприятие прошло на фоне опасений новой вспышки насилия и общественной усталости после месяцев полномасштабной войны между Израилем и группировкой «Хезболла».

Член жюри студенческого конкурса Beirut Sparks, актриса Вафа Халави связала высокую посещаемость со стремлением людей вновь встречаться и посещать живые интерактивные мероприятия. По ее словам, в Бейруте ощущается потребность в искусстве и социальном общении.

Программа и победители

Фестиваль был основан в 2007 году, его организует Beirut Film Society. Нынешнее мероприятие прошло под темой The Power of Youth и было посвящено, в частности, молодым режиссерам и авторам. Программа включала игровые и документальные фильмы, анимацию, экспериментальное кино и работы в сфере новых медиа.

Лучшим ливанским короткометражным фильмом стал A Few Moments of Happiness режиссера Шаден Тази. Награду за лучший международный короткометражный фильм получила картина 67 Milliseconds французских режиссеров Галдрика Флери и Антуана Фонтена. Лучшей анимацией стала The Comet Жюли Шаретт, а награду за лучший документальный фильм получил As I Lay Dying Мохаммадрезы Фарзада и Пегах Аханганарани.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Beirut Shorts является первым в Ливане фестивалем, который дает победителям в трех категориях право претендовать на рассмотрение Американской киноакадемией. Приз зрительских симпатий получил фильм No Dead Ends, сорежиссерами которого стали фотожурналистка AFP Кристина Асси и Рани Нассер.

Премьера No Dead Ends

Асси потеряла ногу в результате израильского удара на юге Ливана в 2023 году. Во время этой атаки погиб ее коллега, видеожурналист Reuters Иссам Абдалла. Согласно нескольким расследованиям, на которые ссылается издание, удару подверглась группа четко идентифицированных журналистов, а военной цели в районе не было.

Фильм No Dead Ends рассказывает о восстановлении Асси и ее борьбе с безнаказанностью. На международной премьере в Бейруте картину встретили продолжительными аплодисментами. Асси заявила, что хочет напомнить зрителям: за каждым журналистом, подвергшимся целенаправленной атаке, стоит человек, чья жизнь изменилась навсегда.

Читай нас в