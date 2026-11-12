Корейская этнографическая деревня в Йонъине, провинция Кёнгидо, Южная Корея, завершит фестиваль «Гвисинсаба: игра призраков» в воскресенье по первоначальному графику, несмотря на жалобы о возможном жестоком обращении с детьми. Об этом сообщает Korea Herald.

Администрация комплекса заявила в Instagram, что мероприятие не будут досрочно прекращать или приостанавливать. Ежегодный фестиваль впервые провели в 2023 году, а в этом году он проходит с 1 сентября. Его название сочетает корейское слово «гвисин» — призрак — и буддийский термин «саба», означающий земной мир.

Интерактивные выступления

Во время фестиваля актеры в костюмах и гриме воплощают персонажей корейских сверхъестественных историй, в том числе призраков девушек, жнецов смерти и девятихвостых лис. Они поют, танцуют и взаимодействуют с посетителями.

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Программа приобрела особую популярность благодаря сценам, в которых исполнители по просьбе родителей ругали детей за нежелательное поведение — от нежелания чистить зубы до ссор с братьями или сестрами. Некоторых детей при этом пугали, чтобы они пообещали вести себя лучше. Видео таких эпизодов распространялись в социальных сетях, а персонажей прозвали «темной О Ын Ён» — в честь известного психиатра и эксперта по воспитанию детей.

Жалобы и проверка

По данным местных СМИ, власти города Йонъин получили девять жалоб через государственный онлайн-портал петиций. В понедельник в этнографическую деревню прибыли четыре городских чиновника, которые проводили проверку на месте около четырех часов.

В полицию также подали заявление с просьбой провести расследование возможного жестокого обращения с детьми, а отдельную жалобу, как сообщается, направили в Национальную комиссию по правам человека Кореи. Представитель этнографической деревни заявил, что взаимодействие актеров с детьми происходило только по просьбе и с согласия родителей и немедленно прекращалось, если ребенок слишком пугался. В комплексе еще не решили, вернут ли в следующем году программу с такими взаимодействиями с детьми.

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