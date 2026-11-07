В парке Забиль в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты, фестиваль Emirates Loves Syria, посвященный сирийской культуре и наследию, собрал более 55 тысяч посетителей. Мероприятие прошло во второй раз и объединило представителей сирийской общины в ОАЭ, предпринимателей, известных сирийцев и семьи.

Видеообращение президента Сирии

Президент Сирии Ахмад аль-Шара выступил с телевизионным обращением к сирийской общине в ОАЭ. В фестивале также принял участие шейх Нахаян бин Мубарак, министр толерантности и сосуществования ОАЭ, сообщает The National.

По данным Офиса правительственных медиа ОАЭ, шейх Нахаян заявил, что отношения между ОАЭ и Сирией основаны на исторических связях, взаимном уважении, братстве и сосуществовании. Он также отметил, что ОАЭ поддерживают инициативы, направленные на развитие Сирии и обеспечение безопасности, мира и стабильности во всех ее регионах.

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Кухня, музыка и награды

В программе были представлены сирийская культура, кухня, музыка и наследие. На сцене выступила сирийская певица Ассала Насри. Посетителям также показали выставку об истории и культуре Сирии и интерактивную фотозону со сценами Дамаска, Алеппо, Хомса, Хамы, Латакии, Тартуса и Дараа.

На фестивале работали 30 стендов сирийских домашних предприятий, а также 40 ресторанов и киосков с традиционной сирийской кухней. Награды за вклад в искусство, медиа, медицину, бизнес и дизайн получили представители сирийской общины в ОАЭ, в том числе актеры Мона Васеф, Джамаль Сулейман и Абед Фахд.

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