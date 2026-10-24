В японской префектуре Гифу организаторы традиционных фестивалей региона Хида-Такаяма привлекают волонтеров и документируют выступления, пытаясь сохранить обряды в условиях старения населения и нехватки молодых участников. Об этом сообщает The Japan Times.

Меньше людей для проведения праздников

Глава Ассоциации по сохранению фестивальных платформ фестиваля Такаяма Рёхэй Терадзи заявил, что нехватка людей является самой большой проблемой для организаторов. По его словам, большинство из 25 платформ, используемых на весеннем и осеннем фестивалях, обслуживают группы из восьми—пятнадцати домохозяйств, а одну — всего четыре.

Весенний фестиваль в Такаяма проходит 14–15 апреля, осенний — 9–10 октября. Они известны платформами ятай высотой до восьми метров, кукольными представлениями и процессиями по городу.

В небольшой деревне Фукудзи-Онсэн проблема особенно ощутима для исполнителей хэнбетэи — танца льва, в котором двое танцоров в традиционных костюмах имитируют движения животного. Представитель местного отеля и один из организаторов фестиваля Масару Косэ сообщил, что исполнители этого танца стареют, а передавать традицию следующему поколению становится все труднее.

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Волонтеры и видеозаписи

В течение последних пяти лет группам, обслуживающим платформы фестиваля Такаяма, помогали волонтеры из префектур Гумма и Миэ. Терадзи отметил, что без этой помощи фестиваль не смог бы продолжаться, поэтому организаторы советуют другим группам принимать внешних волонтеров.

Организаторы летнего фестиваля Фукудзи-Онсэн также снимают на видео репетиции и выступления хэнбетэи. Они предполагают, что танец может не проводиться в отдельные годы, а затем возобновляться.

Туризм стал важным источником поддержки для местных общин. Число иностранных посетителей, останавливавшихся на ночь в Такаяма, с 2015 года выросло более чем вдвое и в 2024 году превысило 700 тысяч. В то же время местные организаторы подчеркивают, что фестивали сохраняют прежде всего для самих общин и возможности удержать молодых людей в регионе.

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