В Гуджрате, Пакистан, Федеральное агентство расследований (FIA) сообщило о задержании мужчины, который, по версии следствия, выдавал себя за сотрудника Министерства иностранных дел и требовал деньги с посетителей за заверение документов.

Подозрение в вымогательстве взяток

Как сообщает Dawn, в материалах дела фигурирует Умар Раза, также известный как Захид Хассан. По данным заявителя, мужчина находился у главного входа в офис Министерства иностранных дел на трассе GT Road в Гуджрате и представлялся сотрудником ведомства.

FIA утверждает, что он требовал взятки у заявителей, приходивших в офис для заверения своих документов. После задержания мужчину передали местному подразделению агентства для дальнейшего расследования и юридических процедур.

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Проверка возможных посредников

Против подозреваемого зарегистрировали дело по статье 170 Уголовного кодекса Пакистана. Представитель FIA также заявил, что следствие проверит возможную роль других посредников, сотрудников офиса МИД в Гуджрате и представителей других ведомств.

В марте Министерство иностранных дел отстранило руководителя Гуджратского офиса связи по иностранным делам и еще двух сотрудников после жалоб на коррупцию при заверении документов. Это произошло после того, как младший сотрудник подал заявление о краже 4 миллионов пакистанских рупий из его квартиры неподалеку от офиса.

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