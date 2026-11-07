Глава МИД Турции Хакан Фидан на форуме TRT World в Стамбуле предложил рассмотреть создание глобальной инициативы для защиты ключевых морских узких мест и повышения устойчивости международной транспортной связанности. Об этом сообщает Anadolu Agency.

По словам министра, геополитическая напряженность и перебои на важных торговых маршрутах создают риски для мировой экономики и безопасности. Он подчеркнул, что ни одна страна не может изолироваться от последствий нестабильной международной среды, а решения в сфере безопасности должны основываться на взаимном доверии, общих интересах и участии государств соответствующих регионов.

Риски для торговли и поставок

Фидан заявил, что военное противостояние в Черном море, а также рост опасности вокруг Ормузского пролива и пролива Баб-эль-Мандеб угрожают международной торговле, энергоснабжению и продовольственной безопасности. Он отметил, что атаки на коммерческие суда и нарушения морского движения в Черном море влияют на перевозку важных товаров, в частности зерна.

Министр также заявил, что концентрация глобальных торговых и энергетических потоков на ограниченном числе маршрутов создает структурную уязвимость. По его мнению, странам следует развивать существующие сети и альтернативные транспортные коридоры, чтобы сокращать чрезмерную зависимость от отдельных путей поставок.

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Предложенная международная инициатива

Согласно замыслу Фидана, такая инициатива могла бы объединить государства и соответствующих международных участников для сохранения свободы судоходства, бесперебойного снабжения необходимыми товарами, диверсификации транспортных и энергетических маршрутов, а также приоритетности дипломатии при реагировании на новые угрозы.

Глава турецкой дипломатии назвал Средний коридор между Азией и Европой через Каспийский регион и Южный Кавказ, а также проект «Путь развития», который должен соединить страны Персидского залива с Европой через Ирак и Турцию, частью стратегии региональной экономической интеграции и укрепления цепочек поставок.

Фидан также упомянул опыт дипломатического участия Турции в Черноморской зерновой инициативе. Он заявил, что длительное дипломатическое взаимодействие может давать практические результаты даже в условиях вооруженного конфликта.

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