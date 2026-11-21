Международная шахматная федерация FIDE передала дело норвежского гроссмейстера Магнуса Карлсена в свою Комиссию по этике и дисциплине после трёх технических поражений на тестовом турнире Total Chess World Championship Tour в Будапеште, Венгрия, сообщает Channel NewsAsia.

Три пропущенные партии

Согласно заявлению FIDE, Карлсен не явился на три запланированные партии против Владислава Артемьева в матче за 17-е место, когда исход противостояния ещё не был определён. В первый день матча он получил два технических поражения в быстрых шахматах, а на следующий день — ещё одно в формате fast classic.

После этого Карлсен победил в тай-брейке армагеддон. В FIDE отметили, что другие шахматисты также получали технические поражения в матчах, исход которых уже был определён. В то же время федерация подчеркнула, что ситуация с Карлсеном отличалась, поскольку результат его противостояния с Артемьевым оставался неопределённым.

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Позиция федерации

Федерация раскритиковала действия гроссмейстера. По оценке FIDE, учитывая его статус и роль в популяризации шахмат, такое поведение может навредить репутации соревнований и свидетельствовать о неуважении к соперникам, зрителям и партнёрам турнира. Организация назвала такие действия неприемлемыми и не соответствующими стандартам профессионального поведения участников официальных соревнований.

Во время турнира рейтинг Карлсена и его первое место в мировом рейтинге оказались под давлением: поражения грозили опустить его ниже отметки 2800 впервые за 17 лет и прервать лидерство, продолжавшееся более 15 лет. Турнир в Будапеште выиграл Алиреза Фирузджа, вторым стал Аниш Гири, третьим — Фабиано Каруана. Соревнование было тестовым перед первым сезоном Total Chess World Tour в 2027 году.

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