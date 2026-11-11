ФИФА признала соответствующими минимальным требованиям к хозяевам две совместные заявки на проведение женских чемпионатов мира: США, Мексики, Коста-Рики и Ямайки на 2031 год, а также Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса на 2035 год. Обе заявки передадут на утверждение внеочередному Конгрессу ФИФА, сообщает Channel NewsAsia.

Заявка на турнир 2031 года

Чемпионат мира 2031 года предлагают совместно принять США, Мексика, Коста-Рика и Ямайка. Их заявка предусматривает использование 20 стадионов в 20 городах-хозяевах и получила общую оценку 4,4 балла из пяти.

В финальной части женского чемпионата мира 2031 года впервые сыграют 48 сборных. Турнир будет состоять из 12 групп по четыре команды, после чего начнется плей-офф с 1/16 финала.

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Заявка на 2035 год

На проведение женского чемпионата мира 2035 года претендуют Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс. Они предложили 19 стадионов в 15 городах и получили оценку 4,3 балла из пяти.

В 2035 году также сыграют 48 команд по такому же формату: 12 групп по четыре сборные и плей-офф, который начнется с 1/16 финала. Внеочередной Конгресс ФИФА должен состояться 23 ноября. Следующий женский чемпионат мира пройдет в Бразилии с 24 июня по 25 июля 2027 года.

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