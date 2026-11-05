По данным The Guardian, ФИФА хочет провести переговоры с Международным олимпийским комитетом о возможном ограничении возраста участниц женского футбольного турнира Олимпиады до 23 лет. Причиной называют перегруженный календарь матчей и большую нагрузку на ведущих футболисток.

Изменения возможны не ранее 2032 года

Критерии допуска к Олимпиаде 2028 года в Лос-Анджелесе уже утверждены, а в отдельных регионах стартовали квалификационные турниры. Поэтому изменить формат соревнований можно будет не ранее чем перед Играми 2032 года в Брисбене.

Формальное предложение пока не внесено. По данным издания, ФИФА заинтересована рассмотреть этот вопрос вместе с МОК, футболистками и ведущими национальными ассоциациями, чьи сборные регулярно квалифицируются на Олимпиаду. ФИФА и МОК отказались от комментариев.

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Возможная спорная реформа

Возрастной лимит существенно изменил бы характер женского олимпийского турнира, где до сих пор не было ограничений по возрасту. Женский футбол вошел в программу Игр 1996 года в Атланте. Олимпийский титул в женском футболе разыгрывался восемь раз, а сборная США побеждала пять раз, в том числе завоевала золото в Париже в 2024 году.

В мужском олимпийском футболе ограничение до 23 лет ввели в 1992 году, а с 1996 года командам разрешено включать в заявку трех игроков старше этого возраста. В Лос-Анджелесе в 2028 году женский турнир впервые будет больше мужского: в нем сыграют 16 команд против 12.

Плотность календаря 2028 года также возрастет из-за запуска женского Клубного чемпионата мира. Турнир с участием 16 команд в США запланирован на 5–30 января, за шесть месяцев до Олимпиады.

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