В Цюрихе, Швейцария, ФИФА в понедельник должна утвердить совместную заявку Англии, Северной Ирландии, Шотландии и Уэльса на проведение женского чемпионата мира 2035 года. Эти четыре футбольные ассоциации являются единственными претендентами на проведение турнира, сообщает BBC Sport.

Голосование в Цюрихе

Делегация заявки All Together будет присутствовать в штаб-квартире ФИФА в Цюрихе. Национальные футбольные ассоциации проведут специально организованное виртуальное заседание и проголосуют за ратификацию хозяев соревнования.

Чемпионат 2035 года планируют провести с участием 48 сборных. Программа турнира предусматривает 104 матча в течение 39 дней. В случае утверждения это будет первый футбольный чемпионат мира, который примет Великобритания, с 1966 года.

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Стадионы и оценка заявки

В заявке предложены 19 арен: 14 в Англии, одна в Северной Ирландии, две в Шотландии и две в Уэльсе. Среди английских стадионов — «Уэмбли», «Олд Траффорд», «Эмирейтс», «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум», «Этихад», «Сент-Джеймс Парк» и «Хилл Дикинсон Стэдиум». Матчи в Уэльсе предлагают провести на «Кардифф Сити Стэдиум» и «Принсипалити Стэдиум», в Шотландии — на «Истер Роуд» в Эдинбурге и «Хэмпден Парк» в Глазго, а Северная Ирландия выдвинула реконструированный «Виндзор Парк».

ФИФА оценила заявку в 4,3 балла из пяти. В то же время договорную основу проекта оценили как имеющую средний уровень риска: в заключении отмечены оговорки относительно отдельных государственных гарантий, в частности по вопросам налогообложения, безопасности и охраны правопорядка. Согласно оценке, часть договорных вопросов еще требует обсуждения.

На том же специальном заседании Конгресса ФИФА также должна быть одобрена совместная заявка Мексики, США, Коста-Рики и Ямайки на проведение женского чемпионата мира 2031 года.

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