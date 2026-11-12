ФИФА подтвердила новый порядок жеребьевки женского чемпионата мира 2027 года в Бразилии: четыре сборные с самым высоким рейтингом будут разведены в сетке турнира до полуфиналов, если каждая из них выиграет свою группу. Сейчас первые четыре позиции мирового рейтинга занимают Испания, США, Германия и Англия, сообщает The Guardian.

Рейтинг определят перед жеребьевкой

Посев будет определяться по обновленному рейтингу ФИФА, который опубликуют 7 декабря. Поэтому позиции команд еще могут измениться до жеребьевки, запланированной на 11 декабря в Рио-де-Жанейро.

Сборным США и Англии еще предстоит пройти квалификацию. Американки сыграют с Сальвадором 27 ноября. В случае победы и сохранения позиций в рейтинге США окажутся в другой половине сетки, чем действующие чемпионки мира из Испании. При победах в своих группах эти команды смогут встретиться только в финале, который состоится 25 июля на стадионе «Маракана».

Англия, финалистка чемпионата мира 2023 года, должна обыграть Украину в двухматчевом противостоянии 1 и 5 декабря, чтобы гарантировать себе путевку на турнир. Перед ближайшими международными матчами англичанки опережали Японию, занимающую пятое место, на 31 рейтинговый балл.

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Как будут формироваться группы

В первой корзине жеребьевки будет восемь сборных для восьми групп. Если позиции в топ-8 рейтинга не изменятся, вместе с четырьмя лидерами в нее войдут Франция, Бразилия и Швеция. Канада, занимающая девятое место, может претендовать на место в первой корзине, если кто-то из команд выше потеряет позиции.

Бразилию как хозяйку автоматически поместят в группу A. Она проведет матч открытия 24 июня на «Маракане». Во вторую и третью корзины войдут следующие 16 самых высокорейтинговых участниц, а четвертая корзина будет состоять из команд, занимающих самые низкие позиции, и трех победительниц межконтинентального плей-офф, который завершится в марте.

В одной группе не смогут оказаться более одной сборной из одной конфедерации. Исключение предусмотрено для Европы: в группу могут попасть максимум две европейские команды.

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