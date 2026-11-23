ФИФА на внеочередном конгрессе в Цюрихе, Швейцария, утвердила совместную заявку США, Мексики, Коста-Рики и Ямайки на проведение женского чемпионата мира по футболу 2031 года. Хозяевами турнира 2035 года стали Англия, Северная Ирландия, Шотландия и Уэльс, сообщает Channel NewsAsia.

Решение без конкуренции

Обе заявки не имели соперников и были одобрены аккламацией. ФИФА ограничила право претендовать на проведение чемпионата 2031 года ассоциациями из Африки и КОНКАКАФ, а на турнир 2035 года — ассоциациями из Африки и Европы.

Чемпионат 2031 года станет первым женским мундиалем, который примут сразу четыре страны. Это также будет третий женский чемпионат мира в Северной Америке: США проводили турнир в 1999 и 2003 годах, Канада — в 2015 году.

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Новый формат турнира

В соревнованиях 2031 года впервые примут участие 48 сборных. Такой же формат сохранят и в 2035 году: 12 групп по четыре команды, после чего состоится плей-офф, начинающийся со стадии 1/16 финала.

Женский чемпионат мира 2027 года, который станет десятым в истории, пройдет в Бразилии с 24 июня по 25 июля. Это будет первый женский мундиаль в Южной Америке.

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