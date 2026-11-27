Японская фигуристка Моне Тиба заявила, что не может контролировать поведение болельщиков после сообщений о недружелюбной реакции зрителей на ее победу на Cup of China в Шэньчжэне, Китай. Спортсменка завоевала золотую медаль турнира в этом месяце, а во время церемонии награждения ее, согласно сообщениям и публикациям в соцсетях, освистывали.

Реакция спортсменки

Как сообщает The Japan Times, японские СМИ со ссылкой на китайские сообщения писали, что во время вручения Тибе золота отдельные зрители выкрикивали «get down». В то же время Александра Игнатова, занявшая второе место, получила громкую поддержку трибун.

По одной из версий, часть присутствовавших была недовольна оценками судей. Тиба выиграла короткую программу, но в произвольной уступила Игнатовой, серебряной призерке Олимпиады 2022 года в Пекине. Однако по сумме баллов японская спортсменка стала победительницей.

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Тиба сказала, что услышала что-то во время исполнения гимнов, однако не придала этому большого значения. Она подчеркнула, что может сосредоточиться только на собственном выступлении.

Заявление Международного союза конькобежцев

Фигуристка выступает на NHK Trophy в Токио и стремится набрать достаточно баллов для квалификации в финал Гран-при, который в следующем месяце также пройдет в Китае. Международный союз конькобежцев после нескольких случаев неспортивного поведения призвал болельщиков с уважением относиться ко всем спортсменам. Организация заявила, что оскорбительные комментарии в соцсетях и поведение в отношении фигуристов вредят празднованию их достижений.

Российские фигуристы впервые со времени отстранения после вторжения России в Украину в 2022 году участвуют в серии Гран-при как нейтральные спортсмены. Им запрещено демонстрировать национальную символику.

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