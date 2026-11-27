Английский игрок в дартс Фил Тейлор заявил, что больше не вернется в соревновательный дартс. 67-летний 16-кратный чемпион мира в последний раз сыграл на турнире MODUS Super Series International Pairs в Портсмуте, где выступал вместе со своим давним другом и партнером Адрианом Льюисом, сообщает Sky Sports News.

Тейлор завершил профессиональную карьеру в 2018 году, а участие в парном турнире стало его возвращением к соревнованиям. Отвечая на вопрос о возможном новом камбэке, он назвал это решение окончательным завершением выступлений.

Выступление в парном турнире

Тейлор и Льюис, которые вместе четыре раза выигрывали Кубок мира по дартсу в 2012–2016 годах, заняли предпоследнее место в группе C и выбыли из турнира. В четверг англичане проиграли все пять матчей, а в пятницу одержали три победы при двух поражениях.

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Во второй день соревнований они уступили датской паре Иван Спрингборг-Пульсен — Андреас Тофт Йоргенсен со счетом 2:4, после чего победили Германию — 4:3, а также Швейцарию и Швецию — по 4:2. В последнем матче против Шотландии Тейлор и Льюис сравняли счет до 3:3, но Тейлор не реализовал попытку закрыть 48 очков, и их пара проиграла 3:4.

Планы после завершения карьеры

После финального матча представители других команд выстроились для Тейлора в коридор почета, когда он покидал игровую зону. Игрок в дартс сказал, что в дальнейшем будет участвовать в публичных мероприятиях, где будет общаться с болельщиками и рассказывать о своей карьере.

Тейлор также отметил, что завершение выступлений дало ему больше времени для семьи. По его словам, у него 11 внуков, и теперь он может уделять им больше внимания вместо постоянных поездок на турниры.

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