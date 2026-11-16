Президент Французской футбольной федерации Филипп Диалло может стать кандидатом УЕФА на выборах президента ФИФА, где он потенциально будет соперничать с действующим главой организации Джанни Инфантино. Его кандидатуру могут подтвердить во вторник, сообщает The Guardian.

Решение УЕФА

Срок подачи кандидатур для участия в выборах президента ФИФА, запланированных на март, истекает в среду. Исполнительный комитет УЕФА должен обсудить этот вопрос в понедельник, после чего организация будет стремиться заручиться одобрением 55 ассоциаций-членов.

По данным издания, Диалло стал главным претендентом на выдвижение после того, как планы привлечь известного бывшего футболиста или тренера не были реализованы. В то же время УЕФА, как отмечает The Guardian, может рассматривать и других кандидатов.

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Критика Инфантино

В сентябре Диалло резко критиковал Инфантино, заявив, что тот серьезно навредил имиджу и единству футбола. По его словам, инициативы президента ФИФА во время и после чемпионата мира подорвали доверие.

Неизвестно, будет ли поддержка Диалло означать прекращение кампании почетного президента Японской футбольной ассоциации Кодзо Тасимы, который также намерен бросить вызов Инфантино. Тасима является членом совета ФИФА и имеет влиятельных сторонников в УЕФА, однако руководство европейской организации может считать, что у Диалло больше шансов получить голоса в других регионах мира.

Среди возможных претендентов также рассматривались руководитель глобального развития ФИФА Арсен Венгер, а также бывшие футболисты Микаэль Сильвестр и Дидье Дрогба. Однако их возможное участие в выборах не было реализовано.

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