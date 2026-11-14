В Маниле президент Филиппин Фердинанд Маркос — младший и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва договорились углубить сотрудничество в торговле, сельском хозяйстве, энергетике и обороне. Стороны обсудили расширение инвестиционных возможностей, создание рабочих мест, а также укрепление продовольственной и энергетической безопасности.

Аграрные технологии и возобновляемая энергетика

Филиппины стремятся получить более широкий доступ к бразильским аграрным технологиям и опыту, в частности в животноводстве, ветеринарии и современном земледелии. Это должно способствовать продовольственной безопасности и подготовке страны к возможному супер-Эль-Ниньо.

Лидеры также затронули вопросы возобновляемой энергетики, биотоплива, образования, науки и технологий, а также сотрудничества правоохранительных органов, сообщает Anadolu Agency.

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Возможная кооперация в оборонной отрасли

Манила и Бразилиа также рассматривали возможности сотрудничества в оборонной промышленности, включая совместные исследования, разработки и потенциальное совместное производство. Филиппины стремятся укрепить собственные оборонные возможности.

После двусторонней встречи стороны представили подписанные соглашения, направленные на расширение экономического сотрудничества и технологического обмена. Лула да Силва пригласил Маркоса-младшего посетить Бразилию вместе с крупной бизнес-делегацией для поиска новых торговых и инвестиционных возможностей. Этот визит стал первым в истории визитом действующего президента Бразилии на Филиппины.

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