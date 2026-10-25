На Филиппинах полиция проводит криминалистическую экспертизу ноутбука, который нашли вместе с изображениями насилия над детьми в бывшем жилье Томаса Маркла в Себу. Полные результаты проверки ожидаются в течение недели, сообщает Channel NewsAsia со ссылкой на министра внутренних дел Филиппин Джонвика Ремуллу.

Экспертиза ноутбука

По словам Ремуллы, Филиппинская национальная полиция осмотрела бывшее жилье Маркла после сообщения от его сына. Министр заявил, что правоохранители обнаружили материалы, которые он назвал материалами с детской порнографией, а также ноутбук.

Ремулла сообщил, что полиция будет координировать действия со своими коллегами, чтобы установить местонахождение Маркла, и примет соответствующие правовые меры, если будет достаточно доказательств для предъявления обвинений. Томас Маркл отрицает все утверждения о возможной причастности к правонарушениям.

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Сообщение сына и реакция Меган Маркл

Британский таблоид The Sun на прошлой неделе сообщил, что сын Томаса Маркла, Томас Маркл-младший, нашел изображения, когда просматривал коробки в бывшем доме отца. Томас Маркл ранее жил в Себу, однако, по сообщениям, в этом году вернулся в США.

В пятницу Меган Маркл заявила, что глубоко расстроена обвинениями в адрес отца. Она также сказала, что прекратила его контакты со своими детьми из-за предыдущих тревожных утверждений.

По словам Меган Маркл, в 2018 году она видела письмо в лондонскую Metropolitan Police и подразделение Royalty and Specialist Protection с аналогичными обвинениями и получила заверения, что они проверяются. Metropolitan Police заявила, что передала информацию Меган Маркл и принцу Гарри, но не делилась ею с другими правоохранительными органами.

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