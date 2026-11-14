Филиппины выиграли первый конкурс «Евровидение Азия» — BBC News

Филиппины победили на первом песенном конкурсе «Евровидение Азия», который состоялся в Бангкоке, Таиланд. Страну представляла 19-летняя певица Кармелль с песней Sobra-Sobra — композицией о расширении прав и возможностей женщин с рэп-вставкой. Она набрала 211 баллов: 93 от жюри и 118 по итогам голосования зрителей, сообщает BBC News.

Результаты голосования

Второе место занял таиландский дуэт MANG x DAOU с песней Aroma, получивший 170 баллов. Третьей стала Ток Тьен из Вьетнама с результатом 164 балла.

В первую пятёрку также вошли Малайзия со 152 баллами и Лаос со 139 баллами. Бутан набрал 126 баллов, Республика Корея — 113, Монголия — 94, Непал — 69, Камбоджа — 61, а Бангладеш — 35 баллов.

В конкурсе соревновались исполнители из 11 стран. Половину результата определяло голосование зрителей, а другую половину — 11 национальных жюри. Дополнительные баллы также начислялись по итогам голосования остального мира.

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Выступления в Бангкоке

Среди участников выделялись битбоксеры Beatmosphere из Бангладеш, которые не использовали традиционное музыкальное сопровождение и воспроизводили голосами звуки ударных и басовых партий. Представительница Лаоса Тхинла исполнила песню Bae в традиционной одежде лаосских горных народов.

Во время трансляции клип Тхинлы повторно показали из-за возможной технической проблемы, поэтому её композиция стала последней, которую аудитория услышала перед голосованием. На шоу также выступили победительница «Евровидения-2026» Дара из Болгарии и таиландский исполнитель Джефф Сатур.

Идея проведения «Евровидения» в Азии обсуждалась десятилетиями, однако реализовать её удалось только сейчас. Конкурс прошёл на арене One Bangkok Arena.

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