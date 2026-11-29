Береговая охрана Филиппин заявила, что китайское научно-исследовательское судно «Тань Суо Эр Хао» без разрешения проводило морские научные исследования в исключительной экономической зоне страны у северного побережья. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Судно не отвечало на вызовы

По данным береговой охраны Филиппин, 28 ноября она направила самолет к судну, находившемуся возле провинции Илокос-Норте. «Тань Суо Эр Хао» зафиксировали примерно в 49 морских милях к северо-западу от городка Бургос. Судно не ответило на неоднократные радиовызовы.

Береговая охрана также направила корабль к китайскому судну, которое, по ее утверждению, оставалось в исключительной экономической зоне Филиппин. Ведомство сообщило, что Министерство иностранных дел не получало заявки на проведение морских научных исследований с участием этого судна.

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Предыдущие появления в регионе

«Тань Суо Эр Хао» — глубоководное исследовательское судно Китайской академии наук, являющееся базовым судном для пилотируемых и беспилотных подводных аппаратов. По информации береговой охраны Филиппин, оно вошло в исключительную экономическую зону страны 26 ноября после выхода из Саньи на китайском острове Хайнань.

Это же судно, по данным филиппинской стороны, замечали в северных водах Филиппин в мае и декабре 2025 года, а также возле провинции Батанес неподалеку от Тайваня в апреле этого года. Береговая охрана заявила, что Китай становится смелее в проведении несанкционированных морских исследований. Китайское посольство в Маниле не сразу ответило на запрос о комментарии.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву и законодательству Филиппин, для проведения морских научных исследований на Филиппинах необходимо согласие правительства.

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