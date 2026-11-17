Филиппинская национальная авиакомпания Philippine Airlines заключила контракты с Boeing и GE Aerospace на поставку до 20 самолетов Boeing 787-10 Dreamliner. Как сообщает AeroTime, соглашения были подписаны 10 ноября, а авиакомпания объявила о них 15 ноября 2026 года.

15 твердых заказов и пять прав на покупку

Контракты предусматривают твердый заказ на 15 Boeing 787-10 и права на приобретение еще пяти таких самолетов. Все воздушные суда оснастят двигателями GEnx-1B производства GE Aerospace.

Поставки запланированы на следующее десятилетие. Philippine Airlines не раскрыла стоимость контрактов и подробный график поставок. Компания также не сообщила, на каких маршрутах будет использовать новые самолеты.

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Обновление дальнемагистрального флота

Заказ является частью планов Philippine Airlines по обновлению и расширению дальнемагистрального флота. Президент и главный операционный директор PAL Holdings Лусио С. Тан III заявил, что Boeing 787-10 будут играть важную роль в этих планах благодаря вместимости и топливной эффективности.

Старший вице-президент Boeing по глобальным продажам и маркетингу Брэд Макмаллен отметил, что дальность полета и эффективность 787-10 позволят перевозчику расширять международную сеть. В GE Aerospace подчеркнули, что сотрудничают с Philippine Airlines более пяти десятилетий и будут поддерживать авиакомпанию во время ввода самолетов в эксплуатацию.

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