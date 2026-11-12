В Южной Корее крупные финансовые группы готовятся конкурировать за участие в новой фондовой системе пенсионных накоплений, которую планирует внедрить правительство. По данным отраслевых источников, операторов системы ожидают отобрать до конца года. Банки имеют преимущество благодаря большой клиентской базе и существующему пенсионному бизнесу, тогда как брокерские компании и управляющие активами рассчитывают укрепить позиции за счет инвестиционной экспертизы, сообщает Korea Herald.

Группы объединяют подразделения

NH NongHyup Financial Group создала совет по бизнес-стратегии и рабочую группу с участием банковского, брокерского подразделений и подразделения по управлению активами. KB Financial Group и Woori Financial Group также сформировали межструктурные рабочие группы. Hana Financial Group изучала модели пенсионных систем Австралии и Великобритании, а Shinhan Financial Group планирует запустить отдельную рабочую группу по мере конкретизации планов правительства.

Финансовые подразделения Hanwha — страховые компании, Hanwha Investment & Securities и Hanwha Asset Management — провели совместное мероприятие по долгосрочным пенсионным стратегиям. Они планируют усилить управление инвестициями, корпоративное управление и внутренний контроль, а также расширить линейку продуктов и цифровые сервисы.

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Акцент на инвестиционных результатах

Согласно предложенной модели, отдельные трастовые структуры будут аккумулировать пенсионные сбережения нескольких работодателей и инвестировать их от имени участников. Участники будут получать инвестиционный доход или нести убытки в зависимости от результатов таких вложений. Правительство рассматривает три типа фондов: открытые с участием финансовых учреждений, консорциумные с участием профсоюзов и некоммерческих организаций, а также фонды, созданные государственными учреждениями.

Финансовые компании смогут создавать трастовые структуры самостоятельно или в консорциумах, а управляющим активами могут разрешить владеть долями в таких структурах. В то же время регуляторы еще определяют требования к потенциальным операторам и правила распределения ответственности за управление инвестициями.

Активы пенсионных программ с установленными взносами и индивидуальных пенсионных счетов в пяти крупнейших финансовых группах достигли 174,14 трлн вон, или 130,9 млрд долларов, что на 15,5% больше, чем в конце предыдущего года. В то же время активы под управлением их брокерских подразделений выросли на 36,4%, а их доля в совокупных пенсионных активах групп увеличилась с 11,2% до 13,2%.

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