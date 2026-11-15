В Великобритании финансовые трудности шотландского завода Liberty Steel Dalzell в Мазервелле поставили под сомнение использование британской стали для строительства трёх судов снабжения Королевского флота. Предприятие имеет заказ на изготовление 34 тыс. тонн стальных листов для кораблей Fleet Solid Support, однако в последние недели испытывало трудности с оплатой счетов и выплатами работникам, сообщает The Guardian.

Заказ для флота

Три судна снабжения должна построить в Белфасте принадлежащая испанскому государству компания Navantia по контракту стоимостью 1,6 млрд фунтов стерлингов. Заключение контракта также связывали с намерением возродить историческую белфастскую верфь Harland & Wolff. Первое 216-метровое судно, предназначенное для перевозки боеприпасов, продовольствия и других запасов для Королевского вспомогательного флота, планируют передать в 2031 году.

Dalzell — единственное предприятие в Великобритании, способное производить стальные листы, необходимые для этого проекта. В то же время его производство в течение двух лет было ограничено из-за нехватки оборотного капитала. Чем дольше завод не будет производить необходимую сталь, тем вероятнее, что Navantia будет искать другого поставщика.

В сентябре Navantia сообщала Financial Times, что первое судно будет в основном строиться в Испании, поскольку площадка в Белфасте ещё не была готова к работам. По словам британского правительства, Navantia UK придерживается политики приоритета местных поставщиков, а министры призвали компанию по возможности привлекать поставщиков из Соединённого Королевства, в том числе для закупки стали.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Долги и задержки выплат

Национальный оператор энергосистемы Neso в прошлом месяце подал в суд ходатайство о ликвидации компании из-за долга, который, как полагают, касался платежей за передачу электроэнергии. По информации издания, задолженность уже погашена, а ходатайство должны отозвать.

Работники завода дважды за последние месяцы получали зарплату с задержкой, в том числе в конце октября. Пенсионная компания Aviva также сообщила, что в настоящее время не может принимать дальнейшие взносы в корпоративные пенсионные планы работников. Представитель GFG Alliance заявил, что компания сотрудничает с Aviva и Пенсионным регулятором, чтобы решить этот вопрос.

В GFG Alliance объяснили ситуацию высокими ценами на энергию по сравнению с международными конкурентами. Компания заявила, что завод возобновил работу, ищет новые коммерческие соглашения, а британский поставщик стальных слябов подтвердил наличие мощностей с начала следующего года. В то же время стальные листы, недавно произведённые Dalzell из стали, вероятно поставленной из Казахстана, не подходят для оборонного контракта.

Читай нас в