В Ирландии исследование коалиционной партии Fine Gael оценило расходы правительства в первый год возможного объединения острова в сумму от €3 млрд до €25 млрд. Диапазон зависит от модели объединения и финансовых договорённостей с Великобританией, сообщает Anadolu Agency.

Четыре модели объединения

Экономическую оценку подготовил экономист Стивен Кинселла для документа Fine Gael под названием A Blueprint for a Unified Island. В нём рассмотрели четыре подхода: унитарное государство, федеральную систему, управляемую интеграцию и модель с более высокими затратами.

Ключевыми факторами финансовой нагрузки авторы назвали распределение ответственности между Лондоном и Дублином, а также расходы на выравнивание зарплат в государственном секторе и социальных выплат.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Прогноз на 25 лет

По самому дорогому сценарию ежегодные расходы к 25-му году могут достичь €41,2 млрд. Этот расчёт основан на предположении, что экономика Северной Ирландии будет расти на 2% ежегодно, а Дублин возьмёт на себя ранее накопленные пенсионные обязательства и выплату процентов по долгу.

Исследование также указывает, что при прогнозируемом росте на 2% ни одна из четырёх моделей не позволит погасить переходные заимствования в течение 25 лет. Авторы подчеркнули, что расчёты носят иллюстративный характер и не выражают позиции за или против объединения.

Читай нас в