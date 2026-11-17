Финляндия не допустила семерых российских фигуристов к турниру Finlandia Trophy, который должен состояться на этой неделе в Хельсинки. Из-за ужесточения ограничений для владельцев российских паспортов спортсмены не могут въехать в страну, сообщает Channel NewsAsia.

Ограничения на въезд

С понедельника граждане России, имеющие шенгенские визы, могут въезжать в Финляндию только для работы, которую власти считают необходимой для национальных интересов страны. Спорт к таким видам деятельности не относится.

Федерация фигурного катания России заявила, что на соревнования не смогут попасть олимпийские призёры в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Также не выступят бывшие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, спортивная пара Екатерина Чикмарёва и Матвей Янченков, а также одиночник Евгений Семененко.

По данным федерации, она обращалась за разъяснениями в Международный союз конькобежцев и к финским властям после сообщений о возможных ограничениях. Официальный ответ, как она утверждает, был получен лишь во вторник вечером.

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Решение спортивных органов

Российская федерация сообщила, что Международный союз конькобежцев проинформировал её о выводе финских властей: спортсмены с российскими паспортами, в том числе те, кто должен был выступать в нейтральном статусе, не соответствуют требованиям для въезда. Это касается и участников, путешествующих по шенгенским визам.

Поскольку турнир должен начаться в пятницу, Международный союз конькобежцев сообщил, что будет исходить из невозможности участия этих фигуристов и пригласит резервных спортсменов. Finlandia Trophy является одним из ключевых квалификационных стартов к финалу серии Гран-при.

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен на прошлой неделе заявила, что допуск российских спортсменов мог бы навредить международным отношениям страны. Она также сказала, что на фоне продолжающейся войны России, государства-агрессора, против Украины российским спортсменам не следует приезжать в Финляндию.

Ранее Финляндия объявила о запрете участия российских спортсменов в стартовом этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Руке. Норвегия ввела немедленный запрет на въезд профессиональных спортсменов из России и Беларуси, в том числе в нейтральном статусе, а Польша не будет выдавать визы российским прыгунам с трамплина для этапов Кубка мира.

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