Правительство Финляндии с 16 ноября ограничит въезд российских спортсменов, в том числе тех, кто участвует в соревнованиях в нейтральном статусе. Эти меры являются частью более широких ограничений для граждан Российской Федерации — государства-агрессора — в отношении краткосрочной работы в Финляндии по шенгенским визам.

Ограничения для спортсменов

Как сообщает Channel NewsAsia, решение приняло правительство Финляндии. Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что на фоне продолжающейся агрессивной войны России российским спортсменам не следует приезжать в страну.

По ее словам, въезд российских спортсменов может поставить под угрозу международные отношения Финляндии.

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Работа по шенгенским визам

Финские власти также сообщили, что в дальнейшем граждане России смогут работать в Финляндии по шенгенским визам только на работах, признанных необходимыми для национальных интересов страны. Среди таких направлений правительство назвало безопасность поставок.

Новые ограничения вступят в силу 16 ноября.

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