В Финляндии подозревают, что беспилотник утром в среду нарушил воздушное пространство страны в восточной части Финского залива. Как сообщает YLE News, вероятный инцидент произошел вскоре после 02:00. Министерство обороны страны обнародовало информацию о нем днем того же дня.

В ведомстве отметили, что беспилотный летательный аппарат, или дрон, мог находиться в воздушном пространстве Финляндии около пяти минут. После этого он, по предварительной оценке, покинул район.

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Временные ограничения

Силы обороны Финляндии следили за ситуацией и после вероятного нарушения ввели временные ограничения для воздушного и морского движения в восточной части Финского залива.

Расследование инцидента

Министр обороны Антти Хяккянен заявил, что любое вероятное нарушение территории воспринимается серьезно. Расследование проводит Пограничная служба Финляндии, которая, по данным министерства, будет предоставлять дополнительную информацию по мере его продвижения.

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