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Финляндия планирует установить 83 км электроизгороди из-за АЧС — YLE News

Фёдор Крыштовский 12 Ноября 2026 15:54
Финляндия планирует установить 83 км электроизгороди из-за АЧС — YLE News

В Финляндии планируют построить временную электроизгородь протяжённостью 83 километра для сдерживания африканской чумы свиней среди диких кабанов. Ограда будет проходить вдоль границ очага инфекции на юго-востоке страны, в муниципалитетах Миехиккяля, Виролахти и Лаппеэнранта, сообщает YLE News.

Строительство начнут в декабре

Финское продовольственное управление готовится начать работы в декабре. Ожидается, что строительство ограды займёт около трёх месяцев. Её высота составит 120 сантиметров, а работать она будет в течение всего года.

Электроизгородь должна ограничить передвижение диких кабанов: инфицированные животные не должны покидать очаг заболевания, а здоровые — заходить в него. По данным Продовольственного управления, подобные ограждения уже показали эффективность в других странах.

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Проход для людей оставят открытым

Ограда не должна препятствовать передвижению людей. В местах её пересечения с дорогами оборудуют ворота или проходы. Ранее Продовольственное управление оценивало, что первые дикие кабаны, заражённые африканской чумой свиней, могли попасть в Финляндию в конце мая или в начале июня.

Африканская чума свиней является серьёзным вирусным заболеванием животных, однако люди ею не заражаются.

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