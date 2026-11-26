Финляндия объявила, что сохранит закрытой границу с Россией еще на два года — до 31 декабря 2028 года. Решение должно вступить в силу 1 декабря, а президент Финляндии Александер Стубб, как ожидается, формально одобрит его на этой неделе, сообщает The Moscow Times.

Причины продления ограничений

Министерство внутренних дел Финляндии заявило, что продление необходимо для противодействия попыткам давления на страну, усиления безопасности границы и подготовки к наиболее серьезным случаям инструментализации миграции. В ведомстве считают высоким риск нового увеличения потока мигрантов.

Решение продлевает действие Закона о безопасности границ без изменения его положений, отметили в министерстве.

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Закрытие границы в 2023 году

Финляндия закрыла свою 1340-километровую восточную границу в декабре 2023 года после увеличения числа просителей убежища из стран Ближнего Востока и Африки. Финские власти обвиняют Кремль государства-агрессора России в поощрении этих людей к пересечению общей границы. В Хельсинки называют это дестабилизирующей гибридной атакой и связывают со вступлением Финляндии в НАТО.

В 2024 году страна также приняла закон, позволяющий пограничникам отказывать во въезде просителям убежища, пересекающим границу из России. Его применение зависит от решения правительства. Правозащитники критиковали документ, заявляя, что он может не соответствовать международным обязательствам Финляндии.

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