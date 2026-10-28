Финляндия и Япония подписали соглашение о передаче оборонного оборудования и технологий. Документ от имени Финляндии во время визита в Японию подписал министр обороны Антти Хяккянен, а от имени Японии — министр иностранных дел Тосимицу Мотэги, сообщает YLE News.

Условия оборонного сотрудничества

По данным Министерства обороны Финляндии, соглашение определяет условия передачи оборонного оборудования и технологий. Оно также предусматривает возможность сотрудничества в исследовательских, разработческих или производственных проектах, которые будет координировать совместный комитет двух стран.

Хяккянен заявил, что договоренность откроет значительные возможности для роста финской оборонной промышленности и технологических компаний. Он также поблагодарил японского министра обороны за переговорный процесс.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Делегация финских компаний

Финский министр находился в Японии вместе с бизнес-делегацией из 20 финских оборонных и технологических компаний двойного назначения. По данным источника, компании представят новые технологии на деловых семинарах и встречах, ища коммерческие возможности.

По информации посольства Финляндии в Токио, Хяккянен также должен был встретиться с министром обороны Японии Синдзиро Коидзуми и главой японского МИД Тосимицу Мотэги.

Читай нас в