Финляндия предоставила Tesla временное разрешение на использование на дорогах страны системы помощи водителю Tesla Assisted Driving (TAD). Решение приняли после того, как американский автопроизводитель изменил технологию, сообщает Channel NewsAsia.

Система позволяет автомобилю автоматически рулить, ускоряться и тормозить, однако водитель должен контролировать ее работу. Финское транспортное агентство Traficom заявило, что одобрило TAD после того, как Tesla изменила ее название с Full Self-Driving и усилила настройки контроля скорости. Критики считали, что прежние настройки могли поощрять превышение скорости.

Решение перед голосованием ЕС

Финляндия стала одной из почти дюжины стран, которые уже предоставили временные разрешения на использование этой технологии. Среди них — Словакия и Бельгия. В то же время Tesla пока не получила поддержки ни от одной из крупнейших стран-членов Европейского Союза.

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Для внедрения технологии на уровне ЕС необходима поддержка квалифицированного большинства государств-членов. Если ее не одобрят на общеевропейском уровне, национальные разрешения утратят силу. Следующее заседание, на котором может состояться голосование ЕС, запланировано на декабрь.

Количество совместимых автомобилей

Traficom подчеркнуло, что временное разрешение не означает обязательства Финляндии поддержать технологию во время голосования ЕС, ожидаемого зимой. Регулятор объяснил решение желанием дать водителям возможность испытать систему на дорогах страны до наступления более сложных зимних условий.

По данным Traficom, в Финляндии насчитывается от 8 до 9 тысяч автомобилей Tesla, совместимых с TAD. Это примерно 0,3% всего автопарка страны.

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