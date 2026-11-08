Финляндия изучает украинские противотанковые заграждения — Taipei Times

Финляндия изучает возможность применения противотанковых оборонительных сооружений, подобных тем, которые Украина использует в войне, для укрепления своей 1340-километровой границы с Россией, государством-агрессором. Одновременно страна усиливает восточный фланг НАТО на фоне перевооружения российских сил.

Как сообщает Taipei Times, командующий сухопутными войсками Финляндии генерал-лейтенант Паси Вялимяки заявил, что Россия начала восстанавливать свой военный потенциал. По его словам, на склады поступают танки Т-90, боевые машины пехоты БМП-3 и самоходные гаубицы 2С19.

Оборона в условиях севера

Вялимяки отметил, что украинские оборонительные линии и противотанковые заграждения помогают замедлять наступательные действия. По его мнению, ни одна из сторон войны до сих пор не нашла надежного способа прорвать такие рубежи и вернуться к масштабному маневру.

В то же время финским военным предстоит оценить, как подобные сооружения будут работать в суровых северных условиях. В частности, речь идет о том, не будут ли глубокие противотанковые рвы и препятствия превращаться в искусственные водоемы из-за особенностей окружающей среды.

По словам командующего, Финляндия не может помешать перевооружению России, поэтому ее цель заключается в сдерживании: российское командование должно понимать, что нападение не будет успешным.

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Перевооружение и запасы

Финляндия сохранила срочную службу и резерв территориальной обороны после окончания холодной войны. При населении около 5,6 млн человек ее силы обороны могут привлечь в военное время примерно 280 тыс. военнослужащих. После начала полномасштабной войны России против Украины страна повысила уровень готовности и за два года провела повторную подготовку 60 тыс. человек, а также начала быстро пополнять запасы критически важных материалов.

Финляндия проводит переоснащение сухопутных войск, рассчитанное до конца 2030-х годов. Оно охватывает технику, структуру сил, готовность и способность поддерживать боевые действия. Министерство обороны сообщило, что на это направление будут тратить как минимум столько же, сколько в совокупности на стратегические программы для флота и воздушных сил; стоимость этих программ оценивается как минимум в 11,6 млрд евро.

Дальнобойные средства и производство

В рамках закупок Финляндия расширяет парк самоходных гаубиц K9, модернизирует тяжелые реактивные системы залпового огня для поражения целей на расстоянии почти 500 км и готовится заменить БМП-2. Страна также начала замену истребителей F/A-18 Hornet на 64 самолета F-35A, первый из которых уже доставлен, и заказала систему противоракетной обороны David’s Sling.

Вялимяки подчеркнул, что защита от ракет и дронов предполагает не только их перехват, но и возможность наносить удары по пусковым установкам до запуска. Он также считает критически важной способность финской промышленности быстро наращивать выпуск вооружений и боеприпасов в случае кризиса или войны.

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