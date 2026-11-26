В Испании подразделение финансовой разведки Sepblac сможет без предварительного судебного разрешения замораживать криптовалютные счета на срок до пяти рабочих дней. Соответствующее положение опубликовали в официальном государственном вестнике в составе декрета о потребительском кредитовании. Оно должно вступить в силу 25 января 2027 года при условии необходимого одобрения парламентом.

Новые полномочия Sepblac

Как сообщает CoinDesk, Sepblac сможет самостоятельно принимать решения о временной блокировке, если подозревает отмывание средств или финансирование терроризма. Ранее подразделение имело право приостанавливать криптовалютные счета только по запросу иностранного органа финансовой разведки.

Новый механизм позволит Sepblac действовать на основе собственного анализа, чтобы предотвратить перемещение средств, которые могут быть связаны с незаконной деятельностью, во время проверки.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Сроки блокировки

Декрет предусматривает разные предельные сроки в зависимости от объекта проверки. Счет может быть заморожен на пять рабочих дней, а ожидающая исполнения операция — заблокирована на срок до 10 рабочих дней.

Для продления блокировки после завершения первоначального срока прокурор должен получить разрешение судьи. Криптовалютным компаниям, работающим в Испании, отведено время до января 2027 года, чтобы подготовиться к прямым распоряжениям Sepblac.

Оценка FATF

В ежегодном отчете Sepblac указал, что в Испании в этом году началась взаимная оценка Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег FATF. В декрете предыдущее ограничение полномочий названо пробелом, который будет оценивать FATF.

Читай нас в