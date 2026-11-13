На климатической конференции COP31 в Анталье, Турция, институты финансирования развития из Великобритании, Норвегии и Канады объявили о планах мобилизовать 10 млрд долларов для климатических проектов в странах с формирующимися рынками к 2030 году. Инициатива была представлена на фоне дискуссий о нехватке средств для государств, уязвимых к последствиям изменения климата, сообщает UN News.

Дефицит климатического финансирования

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что даже утроение финансирования адаптации покроет менее 30% потребностей. По его словам, климатические катастрофы сводят на нет десятилетия развития и всё больше загоняют уязвимые страны в долги.

Он призвал международные климатические фонды упростить доступ к помощи, в частности для стран с ограниченными ресурсами. Гутерриш также поднял вопрос реформы международной финансовой системы, созданной после Второй мировой войны, когда многие развивающиеся страны имели незначительное влияние на её формирование.

Согласно действующим договорённостям, развитые страны должны возглавить усилия по мобилизации не менее 300 млрд долларов ежегодно для развивающихся стран к 2035 году. Это является частью более широкой цели в 1,3 трлн долларов. Оценка, представленная на COP31, свидетельствует, что при текущих тенденциях ежегодный объём климатического финансирования может оказаться на 840 млрд долларов меньше этого ориентира.

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Сельское хозяйство и страхование

Представитель Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Кавех Захеди отметил, что на сельское хозяйство приходится около 5% связанного с климатом финансирования развития, причём эта доля сокращается. Инвестиции в адаптацию могут помочь фермерам восстанавливать деградированные земли, эффективнее использовать воду и выращивать культуры, более устойчивые к засухам и наводнениям.

В материале также говорится о параметрическом страховании в восьми тихоокеанских странах. Оно предусматривает выплаты после достижения заранее установленных показателей, в том числе силы ветра или количества осадков, без длительной оценки ущерба. Программа уже охватила десятки тысяч человек.

Климатическое финансирование и отказ от ископаемого топлива остаются среди ключевых нерешённых вопросов переговоров. Председательство COP31 распространило первый набросок возможного политического документа конференции.

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