Рейтинговое агентство Fitch Ratings заявило, что относительно ограниченная реакция биткоина на атаку на криптобиржу Binance указывает на более высокую устойчивость рынка криптовалют к отраслевым потрясениям. После первых сообщений об атаке стоимость биткоина снизилась примерно на 6% за 10 часов, сообщает Anadolu Agency.

Кража активов

По данным Fitch, атака началась 29 октября, а цифровые активы были похищены в нескольких блокчейнах. Агентство отметило, что это может быть крупнейшей кражей криптовалют в истории. Общая стоимость похищенных активов в материале Anadolu оценивается в $6,3 млрд.

Среди похищенных активов было около 18 270 биткоинов, которые на момент атаки оценивались примерно в $1,5 млрд. Binance временно приостановила торговлю и вывод средств, а восстанавливать услуги по выводу активов начала 1 ноября.

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Реакция рынка

Суточный объем торгов биткоином вырос на 67%, примерно до $40,9 млрд, тогда как средний показатель за предыдущие 30 дней составлял $27 млрд, следует из данных CoinMarketCap, на которые ссылается Fitch. В агентстве отметили, что на снижение цены также повлияли общая слабость рынка и позиции с кредитным плечом.

Fitch сравнило реакцию с предыдущими резкими падениями биткоина: на 35% во время коронавирусного кризиса в марте 2020 года, на 14% после краха FTX в 2022 году и на 21% после взлома Bitstamp в 2015 году. По мнению агентства, меньший уровень сбоев может объясняться более глубокой и диверсифицированной структурой крипторынка.

Агентство подчеркнуло, что для ценных бумаг, обеспеченных биткоином, важными остаются консервативное покрытие залога, короткие сроки его ликвидации и доступ к нескольким торговым площадкам. Кибератаки могут ограничивать доступ к залогу и задерживать его продажу даже при высокой общей ликвидности рынка. Fitch добавило, что этот инцидент сам по себе не меняет его аналитического взгляда на такие ценные бумаги.

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